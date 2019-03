OM : A 19 ans, il est aussi zen sur le terrain qu'au mercato

Dans : OM, Mercato.

Grande promesse du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est en train de prendre du galon. Lui qui a souvent été aligné au départ comme milieu de terrain, s’impose en défense centrale où son calme et sa qualité de relance font merveille. En attendant, le Minot n’a toujours pas prolongé son contrat avec Marseille, dans des discussions qui durent depuis désormais plusieurs mois. A son âge, il a déjà suscité l’intérêt de nombreux clubs européens, mais son désir est de continuer à évoluer à l’OM. A condition d’obtenir le bon chiffre dans la grille des salaires, car Kamara ne se bradera pas affirme Mathieu Grégoire.

« S’il a manqué d’être sacrifié sur l’autel de la polyvalence et était souvent l’une des victimes des grands remaniements de Garcia, Kamara n’a guère laissé filtrer ses émotions. À propos de sa prolongation (il est lié jusqu'en 2020), il confiait récemment à ses coéquipiers qu’elle était en bonne voie et qu’il voulait s’inscrire dans la durée à l’OM. Le club ne disait pas autre chose en décembre dernier, mais les positions salariales étaient alors très éloignées. Suivi par de belles écuries européennes, le minot sait ce qu’il vaut », a expliqué le journaliste de L’Equipe, pour qui l’accord va finir par se trouver. Malgré les discussions et son avenir en jeu, Boubacar Kamara ne laisse en tout cas rien transparaitre, et affiche une confiance en sa prolongation aussi importe que celle qu’il a sur le terrain ballon au pied.