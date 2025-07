OM ‍: Catastrophe dans le dossier Weah

Dans : OM.

Timothy Weah est annoncé comme très proche de rejoindre l'Olympique de Marseille, l'international américain étant un des chouchous de Roberto De Zerbi. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Pablo Longoria.

Tout paraissait aller dans le bon sens concernant la signature de Timothy Weah à l'OM, le fils de Mister Georges ayant donné son accord pour rejoindre le club phocéen très rapidement. Le stylo était déjà sur le bureau de Pablo Longoria pour faire signer le contrat du joueur nord-américain de la Juventus, mais ce samedi, Giovanni Albanese, journaliste italien qui suit ce dossier de très près depuis le début, annonce que finalement le transfert de Weah à l'Olympique de Marseille pourrait capoter. Non pas que le club phocéen soit revenu sur son offre, mais bien au contraire, ce seraient les Turinois qui auraient décidé de ne plus vendre leur joueur. Et cela pour un motif relativement compréhensible si l'on se place du côté de la Vieille Dame.

La Juventus n'est plus vendeuse de Weah

La cessione di #AlbertoCosta potrebbe bloccare la partenza di #Weah: a meno che l’offerta del Marsiglia non sia così adeguata da poter ipotizzare l’arrivo di due laterali e non uno solo. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 12, 2025

Giovanni Albanese explique pourquoi la Juventus est en passe de changer d'avis : « La vente d’Alberto Costa pourrait bloquer le départ de Weah, à moins que l'offre de Marseille soit si élevée qu’elle permettra l'hypothèse de l'arrivée de deux latéraux et non d'un seul ». En effet, Alberto Costa pourrait d'ores et déjà quitter la Juventus, son nom étant cité du côté du Sporting. Le défenseur arrivé au dernier mercato d'hiver ne donne pas satisfaction à Igor Tudor et ce dernier ne s'opposera donc pas à un départ d'Alberto Costa. L'entraîneur de la Juve tient cependant à ce que son secteur défensif ne soit pas mis en danger par ce marché des transferts, et avant de laisser filer Timothy Weah, Tudor exige des garanties. L'Olympique de Marseille devra donc faire preuve de patience, ou alors passer tour.