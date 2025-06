Okafor et Neres, les bons plans de l'OM

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille s’apprête à perdre Luis Henrique. L’ailier brésilien va s’engager pour 25 millions d’euros du côté de l’Inter. Pour pallier ce départ, Roberto De Zerbi est en quête d’un remplaçant.

L’Olympique de Marseille s’active sur le mercato estival. Les Olympiens ont désormais deux missions. La première, renforcer l’effectif en vue de la Ligue des champions la saison prochaine. La seconde, trouver un remplaçant à Luis Henrique. Le Brésilien va quitter la Cité Phocéenne pour 25 millions d’euros et un salaire de deux millions d’euros par an. Direction l’Inter Milan, l’OM doit dorénavant fouiller pour trouver un nouvel ailier. Pour cela, les deux cibles prioritaires sont Noa Lang et Igor Paixao. Les deux joueurs évoluent du côté des Pays-Bas. Seul hic, Naples est également sur le coup. Le champion d’Italie cherche encore l’élément qui remplacera Khvicha Kvaratskhelia. Mais l’OM peut profiter de cette situation pour faire émerger deux noms en quête d’un nouveau défi.

Naples peut jouer en faveur de l'OM

Pour le média le Phocéen, l’OM doit cibler des plans de secours en cas d’échec des deux cibles prioritaires. Le quotidien sportif explique que l’arrivée potentielle d’un ailier du côté de Naples va pousser vers la sortie deux joueurs. En premier lieu, Noah Okafor. Le joueur du Milan AC a été prêté cet hiver à Naples. Le Suisse a peu convaincu en jouant quelques bouts de matchs avant de finir la saison sur le banc. En fin de contrat en 2028, l’ancien joueur de Salzbourg est en quête d’un nouveau challenge.

Autre cas du côté du champion d’Italie, David Neres. Le Brésilien a connu Roberto de Zerbi du côté du Shakhtar Donetsk en Ukraine. Ailier polyvalent, pouvant évoluer à droite et à gauche, Neres n’a pas beaucoup joué cette saison de l’autre côté des Alpes. Très peu souvent dans le onze de départ (35% de titularisation en Série A), l’international brésilien (huit sélections) est sous contrat jusqu’en 2028. L’OM ne doit cependant pas oublier la piste concrète d’Ivan Perisic, même si le Croate privilégie une prolongation de contrat du côté du PSV.