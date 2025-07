Leeds fait une offre dingue, l'OM vaincu par KO

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Igor Paixao se poursuit et la mission de l’OM s’annonce de plus en plus complexe pour faire signer l’ailier brésilien, qui a fait l’objet d’une grosse offre de Leeds et qui plaît aussi à l’AS Roma.

Cible n°1 de l’Olympique de Marseille au poste d’ailier gauche, Igor Paixao est un joueur qui fait beaucoup parler de lui en ce mercato estival. L’attaquant brésilien n’y est pas pour grand chose, puisqu’il a de son côté déjà trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans. Mais les négociations traînent en longueur entre le club phocéen et Feyenoord, qui réclame plus de 30 millions d’euros pour lâcher son ailier aux 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

35 millions pour Paixao, l'OM doit envoyer la sauce https://t.co/0LOfTyI3j6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

Les journées de mardi et de mercredi devaient être décisives selon la presse néerlandaise, notamment en raison de la présence de Medhi Benatia à Rotterdam. Mais le dossier n’a pas avancé comme l’OM l’espérait et d’autres clubs en profitent pour entrer dans la danse. Selon les informations du Leeds United News, le promu en Premier League qui vient de recruter Lucas Perri va maintenant s’attaquer à Igor Paixao. Une tendance confirmée par le média batave FR12, pour qui l'offre est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi et fait état d'un montant solide, supérieure à ce que l'OM a déjà proposé par le passé. Il atteindrait la somme de 35 millions d'euros, sans les bonus !

Leeds est chaud, la Roma débarque

Une autre menace est à surveiller de près pour le club phocéen et elle se trouve cette fois en Italie. En effet, le journaliste Gianluca Di Marzio nous apprend que l’AS Roma fait partie des clubs qui s’intéressent à son tour à l’attaquant brésilien de 25 ans. Le club de la Louve souhaite dynamiser son secteur offensif et a pris contact avec Fabio Silva de Wolverhampton. Si cette piste échoue, la Roma pourrait alors se jeter sur Igor Paixao. Pour l’heure, il semblerait que Leeds soit clairement la menace principale pour l’OM dans ce dossier. Une surenchère des dirigeants olympiens semble indispensable pour rafler la mise, au risque de voir filer le joueur en Premier League.