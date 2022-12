Le malaise Guendouzi, Veretout dérange à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parfois critiqué pour ses performances cette saison, Mattéo Guendouzi possède des circonstances atténuantes. Le milieu de l’Olympique de Marseille n’est pas utilisé à son meilleur poste. Une situation qui profite à son coéquipier Jordan Veretout.

Parmi les nombreuses déceptions contre la Tunisie (défaite 1-0) mercredi, Mattéo Guendouzi n’a pas profité de sa titularisation pour se montrer à son avantage. Il faut dire que le milieu de l’équipe de France a évolué sur le côté gauche, lui qui a l’habitude d’occuper l’axe. Le joueur de l’Olympique de Marseille peut l’avoir mauvaise puisqu’il subit une situation comparable au club phocéen. En effet, l’ancien Gunner d’Arsenal, connu pour ses qualités de relayeur, est utilisé derrière l’avant-centre.

Matteo Guendouzi et Youssouf Fofana ont hérité de la note de 2/10 dans @lequipe après leur match face à la Tunisie. 😰 pic.twitter.com/zXd0Zy5RA9 — BeFootball (@_BeFootball) November 30, 2022

Résultat, ses performances sont parfois décevantes et ses détracteurs se font entendre. De quoi agacer le consultant Jean-Charles de Bono, persuadé que l’entraîneur Igor Tudor fait monter Mattéo Guendouzi pour faire de la place à Jordan Veretout aux côtés de Valentin Rongier. « Je pense que c’est un joueur qui a de la qualité et qui n’est pas à son plein régime, a commenté le spécialiste de Football Club de Marseille. Maintenant, il y a une concurrence entre Rongier, Guendouzi et lui. »

Guendouzi plombé pour Veretout

« Ce qui me dérange dans ce qui se passe avec Tudor, c’est que tu pénalises un garçon comme Guendouzi en le faisant jouer plus haut pour faire jouer Veretout, a dénoncé l’ancien Marseillais. Pendant un long moment il n’a pas été au niveau. On a reconnu le Veretout que tout le monde attendait sur les trois derniers matchs seulement. Mais pour moi il est encore un peu lent. Ce qui me dérange, c’est qu’on pénalise un joueur à ce poste-là. Je voudrais voir Guendouzi à son poste. » Pour Igor Tudor, la position haute de l’habituel relayeur amène plus d’équilibre à l’Olympique de Marseille.