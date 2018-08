L1 : Nice ne veut pas de guerre avec l'OM à cause de Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Au lendemain de l'annonce par l'OGC Nice de l'accord trouvé avec Mario Balotelli afin que ce dernier joue cette saison sous le maillot azuréen, Jean-Pierre Rivère a répété une fois de plus qu'il avait été réglo dans ce dossier en réclamant 4ME pour vendre son joueur à l'OM. Conscient que l'échec des négociations créait une certaine tension entre le Gym et l'Olympique de Marseille, le président azuréen a tenu à calmer un peu le jeu ce mardi soir sur RMC.

Pour Jean-Pierre Rivère, Nice a pris ses responsabilités, l'OM aussi, et chacun doit les assumer. « C’est un feuilleton qui a beaucoup duré pour nous. Quand vous voyez, dans les conférences de presse de l’équipe de France, les joueurs marseillais des Bleus qui, au lieu de parler de l’équipe de France, parlent de Mario Balotelli… C’était un peu gênant mais c’est comme ça, c’est le football. Il n’y a pas de guerre avec Marseille. L’OM a son libre arbitre et chacun gère son club comme il le souhaite. On a de bonnes relations, je ne vois pas de conflits avec Marseille », a explique le dirigeant niçois, qui indique que de son côté Mino Raiola a été très correct dans la gestion du cas Mario Balotelli.