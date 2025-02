L'OM va battre un record encore plus dingue

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la réception de l'AS Saint-Etienne, ce samedi au Vélodrome, l'Olympique de Marseille va battre un record d'affluence. Le stade phocéen devient trop petit.

L'OM a beau avoir le stade le plus grand de Ligue 1, le Vélodrome va finir pas ne plus être à la hauteur de l'attente des fans marseillais. Alors que Marseille n'a plus gagné de titre depuis la Coupe de la Ligue en 2012, la demande de tickets est devenue folle. La preuve, ce samedi, non seulement le stade sera une nouvelle fois comble pour recevoir l'AS Saint-Etienne, mais en plus il y aura un nouveau record d'affluence comme l'annonce l'OM. « La série des guichets fermés continue avec un nouveau record d'affluence atteint. Comme depuis le début de la saison nos Olympiens joueront dans un Orange Vélodrome plein pour ce prochain rendez-vous de Ligue 1. Plus de 66 000 supporters seront présents demain pour porter l'OM vers la victoire ! », précise l'Olympique de Marseille. On imagine déjà ce que cela va donner si, comme cela est désormais très probable, l'OM retrouve la Ligue des champions la saison prochaine.