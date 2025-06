L’OM fonce sur un monstre sud-coréen

Avec des moyens financiers en hausse, l'Olympique de Marseille est plus serein au mercato et peut donc tenter des paris osés. C'est le cas en Corée du Sud où un prodige séduit les Olympiens. Mais, le Bayern Munich est aussi sur les rangs.

Avec les droits TV colossaux de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille doit faire accélérer son projet sportif. Les Phocéens doivent mettre la main sur des valeurs sûres du football européen mais pas que. Anticiper l'avenir est indispensable et quoi de mieux qu'acheter les pépites de demain. L'OM a déjà débuté sa mission avec le jeune latéral français Félix Bienck qui va débarquer du Paris FC. Pablo Longoria et ses équipes élargissent désormais leurs horizons et se penchent sur le marché asiatique où une petite pépite émerge.

Il s'agit du jeune ailier gauche sud-coréen Seung-Soo Park. Âgé de 18 ans, il crève l'écran dans son pays avec le Suwon Samsung Bluewings. Selon les médias locaux, l'OM est un prétendant sérieux pour le recruter. Néanmoins, le club phocéen a une concurrence fournie et prestigieuse dans ce dossier avec le Bayern Munich et Newcastle. L'intérêt des Bavarois est confirmé par le compte X Bayern & Germany.

Bayern, Newcastle and Olympique Marseille are competing for the signing of South Korean prospect Park Seung-soo (18/left winger), according to multiple reports in South Korea. The player and his representatives are expected to make a decision in the coming days pic.twitter.com/Bh71lBaPOH