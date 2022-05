L'OM a perdu son joueur à 12 millions d'euros

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Fin juin, Nemanja Radonjic va revenir à Marseille après un prêt peu concluant du côté de Benfica. Performant lors de la saison 2019-2020, le Serbe s'est perdu depuis dans les prêts à répétition et son avenir apparaît flou.

Sur la Canebière, il a disparu des radars aussi rapidement qu'il avait émergé. Nemanja Radonjic n'est plus présent dans l'effectif de l'OM depuis un an et demi. Le Serbe vient d'enchaîner deux prêts successifs, le premier au Hertha Berlin en seconde partie de saison 2020-2021 puis cette saison à Benfica. Le bilan n'est pas très positif. Sa dernière expérience portugaise ne s'est soldée que par onze apparitions et un petit but en coupe de la ligue portugaise avec les Lisboètes. Cela n'a évidemment pas convaincu les Aigles de le conserver à l'avenir et il devrait faire son retour à Marseille le 30 juin prochain.

Radonjic est perdu concernant son avenir

Pourra t-il obtenir la confiance de Jorge Sampaoli ensuite ? Cela semble difficile. Il faut dire que, depuis son arrivée à l'été 2018 en provenance de l'Etoile Rouge, Radonjic n'a pas percé très longtemps à l'OM. Son seul exercice réussi a été sous les ordres d'André Villas-Boas lors de la saison 2019-2020. Il avait été percutant sur son aile en joker de luxe, plantant six buts dont cinq en Ligue 1, pour aider les siens à obtenir la deuxième place de Ligue 1. Mais depuis l'OM ne semble plus compter sur lui.

Une situation qui perturbe le joueur serbe, lequel ignore totalement où il sera la saison prochaine. « Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps... », a t-il confié au média serbe Hotsport. On imagine Radonjic très motivé à l'idée de retrouver du temps de jeu, lui qui vise une place au mondial qatari en fin d'année avec la Serbie. De son côté, l'OM serait ravi de lui trouver un point de chute, moyennant quelques millions d'euros pour celui dont le contrat expire en juin 2023.