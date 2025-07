Joel Ordonez, l'énorme surprise de l'OM en défense

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longuement suivi par le PSG, Joel Ordonez pourrait bien débarquer en Ligue 1… mais à l’OM. Le club phocéen est très chaud sur le défenseur central du FC Bruges et pourrait vite passer à l’offensive.

Après avoir finalisé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao, les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont pouvoir se concentrer sur d’autres postes qui restent à renforcer au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Sur l’aile droite, l’OM espère toujours boucler le recrutement de Timothy Weah, en dépit de négociations laborieuses avec la Juventus Turin. Medhi Benatia souhaite aussi apporter un défenseur central de très haut niveau à son entraîneur. Les pistes Evan Ndicka, Aymeric Laporte ou encore Nayef Aguerd n’ont pas abouti, ce qui oblige l’OM à revoir ses plans.

Après avoir longuement souhaité recruter un joueur d’expérience, Marseille pourrait finalement miser sur un jeune à très fort potentiel. Dans cette optique, le directeur sportif marseillais creuse selon Sacha Tavolieri la piste Joel Ordonez, solide roc équatorien du FC Bruges longuement suivi par le PSG avant que le champion d’Europe ne choisisse finalement Illya Zabarnyi. « L’Olympique de Marseille suit Joël Ordoñez ! L’Equatorien fait partie des profils ciblés par la direction olympienne et coche les cases du défenseur central recherché. En réflexion sur le sujet, l’OM pourrait se positionner sur le dossier cet été » a publié le spécialiste du mercato pour Sky Sports.

L'OM très chaud sur Joel Ordonez

Un énorme coup si cela venait à se confirmer au vu des références du joueur et des clubs intéressés par son profil. Valorisé à 28 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur de 21 ans sort d’une saison 2024-2025 très aboutie au FC Bruges avec 49 matchs disputés dont 12 en Ligue des Champions. Avec un tel joueur pour épauler Leonardo Balerdi, Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’arrière-garde olympienne aurait fière allure. Reste à voir si les finances olympiennes permettront à Medhi Benatia et à Pablo Longoria de réaliser un tel transfert et si le joueur sera enclin à rejoindre l’OM cet été.