Gerson, son « rage quit » fait trembler l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En début de semaine en Angleterre, une très grosse altercation a éclaté entre Gerson et son entraîneur Igor Tudor à l’OM.

Toujours en rodage, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul face au Bétis Séville, mercredi soir en amical. Une rencontre pour laquelle Gerson était remplaçant, ce qui n’a pas manqué de surprendre les supporters de l’OM. Le soir même, La Provence dévoilait que le Brésilien payait sans doute son accrochage de la veille avec Igor Tudor à l’entraînement de l’Olympique de Marseille. Rien de grave, les deux hommes s’étant réconciliés : la preuve, Gerson est entré à l’heure de jeu et a été le meilleur joueur sur le terrain, amenant le but d’Arkadiusz Milik et faisant étalage de sa qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Selon les informations de L’Equipe, l’altercation entre Gerson et Igor Tudor aurait toutefois pu avoir de graves conséquences. « Il voulait prendre ses affaires et partir » témoigne un joueur dans les colonnes du quotidien national.

Gerson voulait « prendre ses affaires et partir »

Très énervé sans que l’on sache vraiment pourquoi, Gerson a quitté pendant quelques instants la résidence des joueurs de l’Olympique de Marseille dans le « Clairefontaine anglais ». Gerson est vite revenu à la raison en mettant fin à son escapade, grâce à l’intervention de certaines personnes de la délégation marseillaise. A la suite de cet épisode, une réunion improvisée entre des membres du staff et de la direction de l’OM s’est tenue afin de retrouver une communication apaisée et régler les différends. Jeudi soir sur Twitter, Gerson a mis fin au débat en faisant publiquement la paix avec son entraîneur. « Tous ensemble, pensons au bien de l'OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble, on ira chercher les victoires. Allons ensemble à la recherche de réalisations » a-t-il publié. Désireux d’éteindre l’incendie, le père (et agent) de Gerson a également calmé le jeu dans L’Equipe. « Il y a eu un désaccord, une sorte de malentendu entre Gerson et le coach, mais ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas gonfler cette histoire ou en faire une polémique. Ce sont des choses du football, rien de plus » a confié le père de Gerson. L’OM et le joueur ont mis fin à la polémique, un soulagement pour Pablo Longoria, qui n’a sans doute pas l’intention de se séparer de son meilleur joueur cet été.