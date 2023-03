Balogun à l'OM, la porte est bien ouverte

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade de Reims impressionne depuis l'arrivée de Will Still sur son banc de touche. Le coach belge peut aussi compter sur le talent de son attaquant Folarin Balogun.

Où s'arrêtera le Stade de Reims en cette fin de saison ? Le club champenois enchaine les victoires et les bonnes prestations. Ce dimanche face à Monaco sur la pelouse du Stade Louis II, les hommes de Will Still ont ramené les trois points. Encore une fois, Folarin Balogun aura été buteur. Le 16ème but pour l'Anglais depuis le début de la saison en Ligue 1. D'ailleurs, le joueur prêté par Arsenal sans option d'achat est devenu, à 21 ans et 252 jours, le plus jeune joueur depuis 1960/61 à atteindre ce décompte lors de sa première saison en France. Et forcément, ses prestations ne laissent pas insensibles en Europe. Selon Ben Jacobs, le Stade de Reims sait d'ores et déjà qu'il lui sera impossible de recruter Folarin Balogun et qu'un autre prêt est peu envisageable.

Balogun, l'Europe s'affole

Arsenal will decide what's next for Balogun come summer. Reims know they can't sign him permanently and are pessimistic about another loan spell. Leeds, Milan, Marseille and Borussia Monchengladbach have all shown interest before. #AFC very impressed by his form and potential. — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 12, 2023

Le journaliste précise qu'Arsenal ne sait pas encore ce qu'il décidera de faire avec Balogun. Toutes les options sont possibles et les Gunners feront le point l'été prochain. Les Londoniens savent que l'attaquant de 21 ans est très courtisé. Leeds, l'AC Milan, L'OM et le Borussia Mönchengladbach ont tous déjà manifesté leur intérêt. En fin de contrat avec Arsenal en 2025, Folarin Balogun est estimé à près de 15 millions d'euros. Un prix qui pourrait encore grimper si le Rémois continue à planter buts sur buts en Ligue 1. Difficile donc d'imaginer le natif de New York rester en Ligue 1, alors que l'OM vient de recruter Vitinha pour plus de 30 millions d'euros et devrait encore alléger son effectif, et que Reims n'a pas le budget pour le conserver. Cependant, les Phocéens ont montré ces derniers mois qu'ils étaient pleins de ressources sur le marché. Dans les prochaines semaines, d'autres écuries devraient aussi se prononcer pour Balogun, promis à un bel avenir et qui s'épanouit sous les ordres du Belgo-Anglais Will Still.