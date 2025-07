Aubameyang est chaud pour venir, l’OM le climatise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En négociations avec Al-Qadisiya pour la résiliation de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang intéresse l’OM. Le Gabonais n’y est pas insensible, mais devra faire de gros efforts financiers s’il veut revenir à Marseille.

Un an seulement après son départ de l’Olympique de Marseille pour signer à Al-Qadisiya, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait revenir dans la cité phocéenne. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont effectivement très intéressés à l’idée de boucler le retour de l’attaquant gabonais, auteur de 30 buts avec l’OM lors de la saison 2023-2024 et qui s’apprête à résilier son contrat en Arabie Saoudite. A en croire les informations de L’Equipe, l’ancien attaquant de Barcelone et de Chelsea va étudier les différentes offres à sa disposition dès lors que la résiliation de son contrat avec Al-Qadisiya sera officielle.

Le quotidien national l’affirme, l’OM fait partie des destinations les plus attirantes pour Pierre-Emerick Aubameyang, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions dans un club qu’il connaît et où il a été performant il y a peu de temps. En revanche, un retour de « PEA » à Marseille ne se fera pas à n’importe quel prix. Pablo Longoria est clair sur le fait que la question des émoluments du joueur sera « centrale ». Autrement dit, pas question pour l’OM de surpayer un joueur dont le statut ne sera plus forcément le même qu’en 2023-2024. Cette fois, Aubameyang pourrait débarquer dans un rôle de doublure d’Amine Gouiri.

Aubameyang de retour, mais pas à tout prix

En tout cas, il ne sera pas le joueur majeur d’une attaque qui compte aussi Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière à égalité avec Ousmane Dembélé. Reste qu’en Provence, l’unanimité est totale quant à l'intérêt d'un potentiel retour de Pierre-Emerick Aubameyang puisque Roberto De Zerbi, qui aurait aimé le conserver l’été dernier, est en grand fan du joueur et a validé la piste. Il voit en lui un joueur capable de concurrencer Gouiri, mais pas uniquement. L’Italien s’imagine déjà associer les deux hommes dans certains cas de figure. Désormais, l’OM doit attendre que son ancien attaquant résilie avec Al-Qadisiya avant de passer aux négociations salariales avec lui pour voir ce qu’il est possible de faire ou non. Sur le papier, l’idée plaît en tout cas à tout le monde en interne mais aussi chez les supporters, qui espèrent bien voir ce retour se concrétiser.