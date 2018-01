LOSC : Mike Maignan signe jusqu’en 2022

Dans : LOSC, Ligue 1.

Décisif dans les buts du LOSC cette saison, le gardien Mike Maignan (22 ans) a été récompensé par une prolongation de contrat. Le portier français a signé pour deux années supplémentaires. Le Lillois formé au Paris Saint-Germain est donc lié à Lille jusqu’en 2022.

« Je prends cette prolongation comme une récompense de mes efforts et de ma patience, s’est réjoui Maignan sur le site officiel des Dogues. Cela prouve que le club a confiance en mes capacités et veut construire l’avenir avec moi. Je suis arrivé ici il y a deux ans et demi en tant que numéro 2 avec l’objectif de m’imposer. Aujourd’hui je suis numéro 1, j’aspire maintenant à continuer de progresser et à aider le club à retrouver la place qui est la sienne au classement. Le projet du LOSC est bon, j’y crois dur comme fer. »