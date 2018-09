LOSC : L'OL et le mercato, Pépé a tourné la page

Dans : LOSC, OL, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un début de saison sensationnel, Nicolas Pépé s’impose progressivement comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de Ligue 1.

Très courtisé cet été, notamment par le FC Séville et l’Olympique Lyonnais, l’international ivoirien a fait le bon choix puisqu’il s’éclate au LOSC. Interrogé par La Nouvelle République, il est brièvement revenu sur cet été mouvementé, durant lequel un départ a été envisagé du côté des dirigeants nordistes, lesquels salivaient à l’idée de récupérer 30ME dans l’opération. Mais le joueur a toujours été clair et transparent : son envie était de rester à Lille pour jouer et progresser.

« Je suis concentré sur Lille, je m’éclate au sein d’une équipe performante et c’est tout ce qui m’importe. Je laisse parler. J’ai un entraîneur génial qui me fait confiance et qui est pour beaucoup dans mon expression. Je suis bien sur le terrain parce que j’ai ma famille autour de moi. Quand je rentre à la maison, ma mère, mon père, ma sœur et mon frère me mettent dans les meilleures conditions. Je n’ai qu’à penser football » a confié un Nicolas Pépé comblé, qui devrait toutefois avoir de nombreuses propositions cet hiver. Dimanche, Téléfoot confiait notamment qu’Unai Emery l’appréciait beaucoup du côté d’Arsenal…