LOSC : Impressionnant, Lille a déjà trouvé le successeur de Pépé

Dans : LOSC, Mercato.

Le marché des transferts de Lille sera particulièrement surveillé cet été, et à tous les niveaux. Les supporters craignent une véritable saignée après la belle saison des leurs. Les recruteurs, notamment anglais, rêvent de recueillir un des éléments prometteurs de l’effectif de Christophe Galtier. Et enfin, tous les regards seront tournés vers Nicolas Pépé, qui sera la grosse vente de l’été dans le Nord. Le LOSC va donc devoir travailler fort pour trouver un joueur aussi performance que l’Ivoirien. Mais selon Canal+, l’opération visant à trouver le successeur de Pépé a déjà été réalisée, et tout serait déjà bouclé.

« Si Lille tient le remplaçant de Nicolas Pépé ? On a beaucoup parlé d'un éventuel prêt de Malcom à Lille... cette piste-là est fausse. Elle est d'autant plus fausse que, selon mes sources, le successeur de Nicolas Pépé aurait déjà été trouvé par le LOSC. Ils le connaissent. Moi, je ne le connais pas, personnellement, mais en tout cas pour eux l'histoire est d'ores et déjà réglée », a livré le journaliste du Late Football Club Philippe Carayon. Une information qui a de quoi surprendre alors que la saison n’est même pas terminée, mais qui demeure également dans la suite logique des dirigeants lillois, qui aiment s’y prendre très tôt pour boucler des opérations. Reste à savoir qui sera l’heureux élu…