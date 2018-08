Officiel : Rodelin quitte Caen et signe à Guingamp

Dans : EAG, Mercato, SMC.

Le Stade Malherbe de Caen et l'En-Avant Guingamp ont simultanément annoncé le transfert de Ronny Rodelin vers le club breton.

« C’est officiel, l’En Avant s’est attaché les services de l’attaquant français Ronny Rodelin (28 ans) en provenance du SM Caen. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives la saison dernière, l’EAG est heureux d’accueillir dans ses rangs un des joueurs les plus confirmés évoluant en Ligue 1 (192 matchs, 29 buts parmi l’élite). Joueur doué techniquement et résolument créatif, Ronny est né à Saint-Denis de la Réunion. Arrivé en métropole à 10 ans, c’est à Rodez qu’il découvre les exigences du métier. À 18 ans, il effectue une saison en National (24 matchs, 1 but) au cours de laquelle il tape dans l’œil des recruteurs. Sa préférence ira à Nantes où il fait ses gammes en Ligue 2 avant de rejoindre Lille en 2011. Il a alors 21 ans, signe un contrat de 4 ans, y découvre la Ligue des Champions, l’Europa League et contribue à maintenir le club Nordiste dans le top 5 des clubs Français. 118 matchs, 11 buts et 12 passes décisives plus tard, direction le stade Malherbe de Caen en 2015. Ronny y devient l’une des pièces maîtresses », rappelle l’En-Avant Guingamp.