Dijon : Yoann Gourcuff rejoint l'infirmerie pour deux à trois semaines

Dans : Dijon, Ligue 1.

Yoann Gourcuff espérait probablement vivre autre chose lorsqu'il a décidé de rejoindre Dijon lors du dernier mercato. Oui mais voilà, le milieu de terrain, remplaçant de luxe depuis le début du championnat, s'est blessé samedi dernier dans les ultimes minutes du match contre Lille, alors qu'il avait remplacé Florent Balmont à l'heure de jeu.

Et ce mercredi, le club bourguignon a confirmé à l'AFP que Yoann Gourcuff serait absent entre deux et trois semaines, le joueur souffrant d'une élongation à la cuisse gauche. A priori, l'ancien rennais retrouvera au mieux la compétition lors du déplacement de Dijon à Marseille le 11 novembre ou deux semaines plus tard contre Bordeaux après la trêve internationale.