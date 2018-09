DFCO : Yoann Gourcuff et l’OL ne sont pas pressés de se revoir…

Dans : Dijon, OL, Ligue 1.

Après une semaine riche en succès et en émotion, l’Olympique Lyonnais enchaîne avec un déplacement à Dijon ce mercredi (19h). L’occasion de croiser la route d’un ancien Gone.

On parle bien sûr de Yoann Gourcuff, passé par le club rhodanien entre 2010 et 2015. Pourtant, les retrouvailles ne seront sûrement pas chaleureuses… Les deux parties ne s’étaient pas vraiment quittées en bons termes, et pas seulement à cause du départ en fin de contrat. Cet épisode a surtout marqué la rupture d'une histoire pénible entre l’OL, qui pensait retrouver son glorieux passé, et le milieu de terrain qui ne s’est jamais adapté. Notamment en cause ses 15 blessures aux adducteurs, au genou, aux chevilles, à une cuisse, au dos ou à un ongle de pied…

Résultat, Gourcuff n’a disputé que 90 matchs, dont 23 en entier, avec Lyon en cinq saisons, rappelle Sud Ouest, qui estime le coup du joueur à 11,5 M€ par saison pour le président Jean-Michel Aulas. Autant dire que le staff médical s’est arraché les cheveux, tout comme le service communication. En effet, l’ancien Girondin fuyait les médias y compris la chaîne du club OL TV, qui n’a pu l’interroger qu’une seule fois en cinq ans ! Bref, Gourcuff n’a pas laissé de bons souvenirs à tous les niveaux. C'est pourquoi JMA ne se précipitera pas pour le saluer…