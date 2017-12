DFCO : Dijon fracasse Lille et se découvre des ambitions

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (coach de Dijon qui a balayé Lille) : « C'est un très bon résultat. Nous l'avons obtenu grâce à une première période très bien entamée, avec de l'efficacité et trois buts, dont deux vite inscrits et une vraie solidité défensive. J'attendais une réaction après la défaite à Guingamp samedi dernier. C'était moins bien en seconde période, et on devait faire mieux. Il y a eu beaucoup de ballons perdus, des mauvais choix. Mon équipe est capable de montrer autre chose. Je pense que nous avons les moyens de jouer un rôle dans ce championnat.»