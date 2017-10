DFCO : Dijon est fier d'avoir fait tomber Nantes

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (coach Dijon après une probante victoire contre Nantes) : « Les joueurs ont vraiment été récompensés de leurs efforts. Ils étaient motivés, disciplinés et c'est vraiment une victoire importante pour nous. On ne gagne pas si souvent dans ce championnat qui est de plus en plus difficile. Mon équipe a su répondre au combat, face à des Nantais qui sont habitués à cela. On a su tenir en fin de match et ne pas encaisser de but, ce qui nous arrivait souvent. Cela prouve que les joueurs progressent. La seconde période a été plus compliquée, car on a perdu pas mal de ballons. C'était un match difficile, c'est vraiment une très bonne opération. »