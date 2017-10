SMC : Caen a pris trois points, mais il y a de la casse

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après la victoire contre Troyes) : « Compter 18 points ce soir, c'est très bien pour nous. On a vu un but fantastique. Après, c'est un match qu'on a gagné dans la douleur. On a beaucoup souffert. En première période, j'ai revu de la qualité dans le jeu. En deuxième mi-temps, on a trop reculé et on a connu un déchet technique trop important. On aurait pu être puni. Rémy Vercoutre nous a fait les arrêts qu'il faut. Mais j'ai retrouvé une solidité et une solidarité. Tout le monde se dépouille. Youssef Aït Bennasser est sorti à la mi-temps à cause d'un problème aux ischios. Ronny Rodelin a pris une grosse béquille. Il ne pouvait pas continuer. »