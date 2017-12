SMC : Caen « a fait ce qu’il fallait » contre l'OL, Garande est fier

Dans : SMC, Ligue 1, OL.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la défaite contre l'OL (1-2) : « Globalement, on a fait un bon match. On aurait voulu mettre un peu plus de folie au début du match. On s’est laissé un tout petit peu endormir par cette équipe lyonnaise. Mais après, on fait le match qu’il faut, on a des occasions de buts… Ça reste une très très grosse équipe. Les joueurs sont déçus parce qu’ils ont la sensation d’avoir fait ce qu’il fallait. On y a cru jusqu’au bout. On sentait à 2-0 que si on marquait il pouvait tout se passer. Le fait qu’on marque, d’un coup, quand les joueurs vous paraissent cuit et qu’ils n’ont plus rien dans le gilet, tout d’un coup ils retrouvent de l’énergie. Cette équipe ne lâche jamais. On ne fait pas tout bien, mais on a toujours cette volonté d’aller chercher les choses ».