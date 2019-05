SMC : Ça va loin, Rolland Courbis accuse le PSG de perdre des points...

Dans : SMC, Ligue 1, PSG.

A la lutte pour le maintien en Ligue 1, le SM Caen reste sur une série très positive de sept points en trois matchs, ce qui lui permet pour le moment d’aller chercher une place de barragiste. Mais pour autant, Rolland Courbis n’est pas content. La faute à certaines équipes qui ne jouent plus le jeu selon lui en cette fin de saison. Pour celui qui a aussi la casquette de consultant sur RMC, le fait que le PSG soit déjà champion et en roue libre, ou que des équipes comme Rennes ou Strasbourg soient déjà qualifiées en Coupe d’Europe, fausse le championnat.

« Même si on n’est pas là pour s’amuser, je ne trouve rien d’amusant dans ce challenge. Je pourrais même être malpoli en disant que je m’emmerde. On s’en fout certainement, mais je vous donne mon ressenti. Je regarde ce qu’il se passe au Paris Saint-Germain, à Rennes et à Strasbourg. Je constate qu’on a réussi à faire de ces trois équipes, qui sont à la base des clubs sympas avec des entraîneurs et des présidents compétents, des sympathiques distributeurs de points. Quand on a la chance de les rencontrer, les points sont distribués. Et si je ne le signale pas, personne ne le fera à ma place. Je peux servir à quelque chose en montrant du doigt cela : on est en train de vivre un sprint final qui est totalement faussé », a déploré le co-entraineur de Caen dans Ouest-France. Entraineur ô combien expérimenté, Rolland Courbis semble donc découvrir que les fins de championnat donnent lieu à des rencontres avec des équipes à motivation variable. Son club aurait pourtant pu lui rappeler que, ces deux dernières saisons, Malherbe était allé chercher le maintien en prenant des points face à un PSG très généreux dans les dernières journées...