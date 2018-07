Officiel : Bammou quitte Nantes et signe 4 ans à Caen

Dans : SMC, FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Barré par la concurrence au FC Nantes, Yacine Bammou s’est officiellement engagé en faveur du Stade Malherbe de Caen, ce mardi matin. L’attaquant de 26 ans portera le numéro 18 en Normandie, où il a signé pour les quatre prochaines saisons.

« Auteur de plus de 100 matchs avec les Canaris, il fait valoir dans l’élite ses capacités de placement, sa large palette technique et sa polyvalence. Des qualités qui lui permettent d’intégrer l’équipe nationale marocaine dès 2015 (6 sélections, 1 but). A Caen, l’attaquant de 26 ans vient donc pour relever un nouveau challenge, loin du club qui lui a fait découvrir la Ligue 1 » argumente notamment le SMC dans son communiqué pour justifier ce transfert.