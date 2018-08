Mercato : Caen va perdre son double R, Guingamp s'offre Rodelin

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, EAG.

En l'espace d'un peu plus d'un mois, le SM Caen va avoir perdu ses deux meilleurs réalisateurs, alors que l'attaque n'était clairement pas le point fort du club normand. En effet, après Ivan Santini, qui flambe désormais sous le maillot d'Anderlecht, c'est Ronny Rodelin qui s'apprête à quitter Malherbe où il avait encore un an de contrat. En contact avec l'En-Avant Guingamp, l'attaquant caennais a obtenu de ses dirigeants qu'ils le laissent rejoindre la formation bretonne. Dimanche, Ronny Rodelin avait reconnu sur Canal+ que son avenir n'était probablement plus caennais, mais ce mardi L'Equipe affirme que c'est désormais acquis, le double R va signer pour trois ans avec Guingamp.