Mercato : Caen va faire signer un grand espoir du foot finlandais

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, TFC.

Malgré son bon classement en Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen n'affiche pas des performances offensives ahurissantes, puisqu'avant de recevoir l'Olympique Lyonnais ce dimanche à D'Ornano, le SMC possède la deuxième pire attaque de L1 derrière Metz. Ivan Santini et Ronny Rodelin ont clairement marqué des buts décisifs à chaque fois, ce dont Malherbe profite. Mais il est évident que des renforts doivent venir, et c'est d'ores et déjà le cas.

En effet, Ouest-France a eu confirmation auprès des dirigeants caennais que Timo Stavitski, ailier international U19 finlandais, allait rejoindre le Stade Malherbe de Caen. Pour obtenir cette accord avec le club de RoPS (Findande), alors que Timo Stavitski était évoqué du côté de Toulouse, le SMC aurait déboursé 0,6ME. L'attaquant de 18 ans, qui a récemment fait un essai avec le centre de formation du FC Barcelone, va s'engager pour quatre ans et demi avec Malherbe. Timo Stavitski arrivera début janvier à Caen, au tout début du mercato d'hiver.