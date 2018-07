Mercato : Ninga signe jusqu'en 2022 au SM Caen

Dans : SMC, Mercato, MHSC.

Dans un communiqué, le Stade Malherbe de Caen et le Montpellier HSC ont officialisé ce mercredi après-midi le transfert de Casimir Ninga, lequel quitte donc la formation héraultaise pour rejoindre le club bas-normand jusqu'en 2022.

« Natif de N’Djamena, le puissant attaquant international Tchadien (1m86, 81kg) Casimir Ninga a paraphé un contrat de 4 ans, le liant au SM Caen jusqu’en 2022. Il débute sa carrière de footballeur professionnel dans le club du Renaissance FC, dans sa ville natale, et rejoint ensuite la Ligue 1 Gabonaise en 2013. Après deux saisons à Mangasport, il est repéré par le MHSC à l’été 2015 et signe un contrat de 4 ans. Dès sa première saison, alors qu’il découvre l’élite du football français, il enchante les observateurs par sa puissance, sa vitesse et son sens du but, et clôture l’exercice 2015-2016 avec 7 buts et 4 passes décisives. Durant ses trois saisons passées à Montpellier, il aura joué 70 matches toutes compétitions confondues, inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives », indique le Stade Malherbe de Caen, qui n'a pas donné les détails de l'opération, laquelle intervient au lendemain du départ d'Ivan Santini à Anderlecht.