Caen : Garande félicite le critiqué Santini

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, suite à la victoire contre Bordeaux (1-0) : « On a eu une seconde période compliquée avec le changement tactique des Girondins, mais on a montré beaucoup d'abnégation et solidarité. Pour tous ceux qui doutaient d'Ivan Santini, il a été plutôt efficace ce soir. Je souhaite qu'on soit un peu plus réalistes, j'aimerai bien gagner par deux buts d'écarts. La blessure de Da Silva ? Il a senti une pointe au niveau de l'adducteur, c'était plus une précaution pour la suite ».