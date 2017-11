Caen : Garande avait un plan contre l'OM... mais n'a rien vu

Dans : SMC, Ligue 1, OM.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la défaite contre l'OM (0-5) : « On est passé à côté de notre match. Rien n’a fonctionné dans ce qu’on avait mis en place. Avec ce système, on voulait presser haut pour avancer sur l’adversaire. Jouer à cinq c’était pour trouver des solutions sur la largeur et gêner Luiz Gustavo dans l’orientation du jeu en le pressant au milieu, mais je peux tout vous expliquer : on n’a rien vu de tout ça… On ne gagnait aucun duel et on reculait, le match aurait pu être plié à la mi-temps sans notre gardien. Avoir 18 points et être 7e, ça doit nous permettre de nous lâcher, mais on a tous raté notre match, moi dans le système, eux dans l’animation. Mais je ne vais pas en faire une maladie, on a certes pris une fessée, mais on n’a perdu qu’un match, on ne va pas tout remettre en cause. On est le Stade Malherbe de Caen, on sait que quand on joue les gros on ne peut pas baisser d’intensité ».