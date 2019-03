Caen : Courbis met Mercadal sur la touche pour la fin de saison

Dans : SMC, Ligue 1.

Le scénario était prévisible. Arrivé pour épauler l’entraîneur Fabien Mercadal en février dernier, Rolland Courbis ne sera pas resté dans l’ombre très longtemps. Six matchs plus tard, le voilà nommé coach principal du Stade Malherbe Caen. « Si, avant, j'avais 90 % des responsabilités, j'en ai aujourd'hui 100 %. S'il y a un désaccord, il faut bien qu'il y en ait un qui décide et ce sera moi jusqu'à la 38e journée », a annoncé l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille, présent en conférence de presse ce vendredi. C’est donc en tant que simple adjoint que Mercadal terminera l’exercice chez la lanterne rouge de Ligue 1.