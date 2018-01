Officiel : Paul Baysse signe à Bordeaux jusqu'en 2021

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Les Girondins de Bordeaux tiennent leur premier renfort du mercato hivernal, puisque le club au scapulaire a officialisé ce mercredi soir la signature de Paul Baysse qui dix ans après son départ retrouve son club formateur. Les dirigeants bordelais ont trouvé un accord avec Malaga, où Baysse avait signé l'été dernier en provenance de Nice.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer la signature de Paul Baysse. Le défenseur central a paraphé un contrat de 3 ans et demi (juin 2021) après avoir satisfait à la visite médicale et signé l’ensemble des documents administratifs liés à son transfert. Enfant du Club, il revient avec une solide expérience du haut niveau. Nous sommes ravis de retrouver Paul et nous lui souhaitons le meilleur sous le maillot au Scapulaire ! (...) A Malaga, en Liga, Paul a réalisé une première partie de saison complète (16 matches, un but). Il revient aujourd’hui à Bordeaux. Âgé de 29 ans, il possède une belle expérience du haut niveau avec 266 matches professionnels au compteur. Solide dans les duels, performant dans le jeu aérien, Paul est un véritable taulier défensif, un patron de l’arrière-garde. Enfant du club, il va pouvoir évoluer en professionnel aux Girondins et nous nous réjouissons de le retrouver dans l’équipe fanion », indiquent les Girondins de Bordeaux après l’annonce de la signature de Paul Baysse jusqu’en juin 2021.