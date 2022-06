Officiel : En crise, Bordeaux prolonge David Guion

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Au plus fort de la crise, Bordeaux, qui risque une relégation administrative en National, a prolongé son entraîneur David Guion.

En fin de contrat le 30 juin prochain, David Guion prolonge aux Girondins de Bordeaux. Relégué sportivement en Ligue 2 et sous le coup d’une relégation administrative en National, le club au scapulaire règle un dossier prioritaire en s’assurant les services de l’ancien entraîneur du Stade de Reims jusqu’en juin 2023. « David Guion sera l’entraîneur des Marine et Blanc la saison prochaine. Le natif du Mans a paraphé un nouveau contrat d’une saison (juin 2023). Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de pouvoir compter sur David Guion la saison prochaine et lui souhaite toute la réussite possible avec l’équipe première » écrit le club bordelais dans un communiqué officiel publié ce jeudi.