La Ligue 1 ou le précipice financier, Bordeaux tremble

Battu à Annecy vendredi, Bordeaux a perdu plus qu'un match. Les Girondins ont cédé leur deuxième place à Metz à un match de la fin de saison en L2. La remontée en Ligue 1 est compromise mais c'est surtout l'avenir financier qui pose question.

Dans une époque où les droits TV conditionnent beaucoup de choses, il est préférable de jouer en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Avec des championnats réduits à 18 clubs, c'est plus de 20 millions d'euros de budget en plus dans l'élite que dans l'antichambre. Un calcul que n'a pas ignoré Gérard Lopez en début de saison. Le propriétaire des Girondins de Bordeaux a obtenu, de manière controversée, que son club puisse jouer en Ligue 2 malgré des comptes dans le rouge vif. Le dirigeant a clairement comptabilisé une montée en Ligue 1 pour Bordeaux dans l'optique de passer la DNCG. Son pari était parti pour être gagnant avant le match des Girondins à Annecy vendredi soir.

-15 millions et des dettes, Bordeaux ne peut rester en L2 !

Malheureusement, les hommes de David Guion ont été battus 1-0, laissant leur deuxième place à Metz avant le dernier match. Bordeaux n'a plus son destin en main, devant battre Rodez vendredi prochain tout en espérant un faux pas du Havre ou de Metz. Si sportivement ce serait dommage pour les supporters de rester en L2, ce serait surtout un drame financier au vu des promesses de Gérard Lopez devant la DNCG. Selon l'homme d'affaires luxembourgeois dans l'Equipe, Bordeaux aurait un déficit de 15 millions d'euros s'il ne monte pas alors que ce déficit n'existerait pas en cas de montée.

Le club bordelais doit aussi rembourser une dette de 10 millions d'euros au fonds de pension Fortress. Selon Foot Mercato et des sources internes au club, Bordeaux pourrait devoir trouver 30 millions d'euros cet été. Pour sauver sa peau devant la DNCG, les Girondins seraient obligés de vendre leurs meilleurs éléments comme Bakwa, Gregersen ou Bokele. Si cela suffit, ce qui n'est pas sûr, autant dire que les affaires bordelaises ne s'arrangeront pas à l'avenir. Sans ces éléments et avec une Ligue 2 à 18 plus dure que jamais (Saint-Etienne, Caen et peut-être Nantes), Bordeaux risque de souffrir pour revoir la Ligue 1. Bordeaux n'a donc pas le droit à l'erreur vendredi prochain.