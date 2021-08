L1 : Fransérgio signe à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature du milieu de terrain brésilien Fransérgio. Ce dernier s'est engagé jusqu'en 2024, avec une option pour une saison de plus, avec le club au scapulaire.

« Le FC Girondins de Bordeaux est fier d’annoncer la signature de Fransérgio Rodrigues Barbosa. Le milieu de terrain a signé un contrat de 3 ans (+1 an en option) en faveur de notre club. Bienvenue ! Né le 18 octobre 1990 à Rondonópolis (Brésil), Fransérgio effectue sa formation dans plusieurs clubs brésiliens avant de rejoindre Club Athletico Paranaense. Club dont est également originaire Otavio. Il débute en première division en 2009 face à Sport Recife et découvre la Copa Sudamericana. Il ouvre également son palmarès avec le titre de Champion du Paraná. Il dispute 26 matches professionnels avec son club formateur et effectue plusieurs prêts afin de gagner temps de jeu et expérience. Il défend les couleurs de Paraná Clube (2011), Criciúma Esporte Clube (2012, 30 matches) et Guaratinguetá (2013, 15 matches) en deuxième division brésilienne. Ses performances lui permettent d’attirer l’attention de l’Europe, plus précisément du CS Maritimo au Portugal. Après une saison d’adaptation, il explose et démontre toutes ses qualités. Milieu défensif solide, sa technique et sa polyvalence lui permettent d’apporter un plus offensivement. En trois saisons, il aligne 117 matches, marque à 17 reprises et distribue 15 passes décisives. Il dispute également deux finales de Coupe de la Ligue portugaise, perdues face à Benfica. Fransérgio met ensuite le cap sur Braga. Il y découvre l’UEFA Europa League et continue sur sa lancée. Influent dans le jeu, il marque 22 buts pour 19 passes décisives en 149 apparitions. Des statistiques qui lui permettent de s’imposer comme un des tous meilleurs milieux défensifs de la Liga Bwin. A 30 ans, Fransérgio affiche maturité et expérience. Son arrivée constitue un vrai plus pour Vladimir Petković et son staff. Athlétique et technique, il sait apporter le surnombre en attaque tout en veillant à l’équilibre de l’équipe. Le Club et ses supporters lui souhaitent la bienvenue à Bordeaux. Nous lui souhaitons le meilleur sous la tunique au Scapulaire ! », précise le club de Gérard Lopez dans un communiqué.