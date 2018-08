FCGB : Qui après Poyet ? Réunion au sommet ce samedi !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Thierry Henry, Laurent Blanc, Jürgen Klinsmann… Qui sera le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux ? La question se pose après le départ de Gustavo Poyet, acté vendredi suite à la sortie fracassante de l’Uruguayen en conférence de presse. Et forcément, le choix du futur entraîneur sera déterminant pour la suite du projet des Girondins, le club étant en passe d’être vendu à des investisseurs américains.

Tout devrait en tout cas aller très vite. La preuve, une « réunion au sommet » est prévue ce soir du côté des dirigeants des Girondins de Bordeaux, selon les informations du journaliste Manu Lonjon. Le but de cet entrevu ? « Affiner la short-list des candidats à la succession de Gustavo Poyet ». Autant dire que dans les prochaines heures, on en saura plus sur l’identité du successeur de l’Uruguayen, lequel a publiquement accusé ses dirigeants d’avoir vendu Gaëtan Laborde sans l’informer à quelques heures du match retour contre Mariupol. Du côté des supporters, on attend forcément avec impatience de connaître qui aura la difficile mission de relancer les Girondins…