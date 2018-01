FCGB : Paul Baysse débarque à Bordeaux pour 1,5ME

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Mardi après-midi, la presse espagnole affirmait que Paul Baysse était proche de rejoindre les Girondins de Bordeaux au mercato.

L’ancien capitaine de l’OGC Nice n’a jamais été aussi près de signer son retour en France, six mois après avoir quitté la Côte d’Azur. En effet, RMC confirme qu’un accord a été trouvé entre les Girondins de Bordeaux et Malaga. Un accord à hauteur de 1,5ME bonus compris. Vraisemblablement, le joueur formé en Aquitaine devrait parapher son nouveau contrat de 3 ans et demi ce mercredi. L'officialisation de l'opération est donc imminente...