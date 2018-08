FCGB : Favre vient briser le rêve de Bordeaux pour Pedro

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Après s’être offert Samuel Kalu en provenance de La Gantoise, les dirigeants de Bordeaux espéraient finaliser rapidement l’arrivée d’un avant-centre. Et pour cause, cela urge aux yeux de Gustavo Poyet, pas franchement emballé par les performances de Gaëtan Laborde et Nicolas De Préville en ce début de saison. Ainsi, le club au scapulaire avait activé la piste menant à Pedro, le jeune buteur brésilien de Fluminense. Mais ce dossier plutôt prestigieux semble prendre une sale tournure pour le récent 6e de Ligue 1…

Alors que la possibilité de le voir prolonger à Fluminense existe selon certains médias brésiliens, Fox-Brazil affirme de son côté que c’est le Borussia Dortmund qui pourrait rafler la mise. En quête d’un avant-centre pour combler le départ de Michy Batshuayi, lequel était prêté par Chelsea la saison dernière, le club allemand foncerait sur Pedro. Lucien Favre a validé le profil du joueur auprès de sa direction et c’est une offre de près de 20ME qui va être envoyée à Fluminense. De quoi mettre Bordeaux KO puisque pour rappel, Stéphane Martin avait proposé environ 14ME, ce qui représentait déjà un effort colossal pour le club aquitain. Cela ressemble fortement à la fin de la piste Pedro pour Bordeaux, qui devra chercher ailleurs son futur buteur.