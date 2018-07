FCGB : Bordeaux s'embourbe dans les Balkans au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Le néo-Marseillais Duje Caleta-Car devra s’y faire, ses compatriotes croates ne veulent pas le rejoindre en Ligue 1.

Après l’Olympique Lyonnais, qui a vu Milan Badelj privilégier la Lazio Rome, c’est au tour des Girondins de Bordeaux de rater un finaliste de la Coupe du monde. Pourtant, le club aquitain semblait bien parti pour recruter Filip Bradaric (26 ans). Le récent sixième de L1 pensait avoir fait le plus dur en trouvant un accord avec Rijeka. On se dirigeait vers un transfert à 8,5 M€, avant que le milieu défensif ne ferme la porte. En effet, le joueur sous contrat jusqu’en 2020 a choisi Cagliari dont l’offre salariale était supérieure, et qui a dû augmenter sa proposition à 5 M€.

Résultat, Bradaric pourrait atterrir en Italie dans les prochaines heures, affirme le journaliste Gianluca Di Marzio. Et ce n’est pas le dernier coup dur pour Bordeaux. L’autre cible croate Josip Radosevic (24 ans, Hajduk Split), évoquée par L’Equipe, vient de s’engager avec les Danois de Bröndby. Tandis que l’international macédonien Arijan Ademi (27 ans, Dinamo Zagreb) coûte beaucoup plus cher que Bradaric. Autant dire que le coach Gustavo Poyet n’est pas près d’accueillir sa première recrue.