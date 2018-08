FCGB : Bordeaux drague Ranieri, la carte bleue va fumer

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Depuis le coup de sang de Gustavo Poyet jeudi soir après la victoire contre Mariupol en Ligue Europa, les Girondins de Bordeaux cherchent un entraîneur. Plusieurs noms circulent ces derniers jours, dont celui de Thierry Henry. Mais à en croire les informations du Parisien, la direction aquitaine tenterait actuellement de faire signer Claudio Ranieri, libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes à l’issue de la saison dernière.

L’affaire s’annonce néanmoins très délicate pour les Girondins de Bordeaux. Et pour cause, l’Italien aurait des attentes salariales « très élevées ». Trop pour la direction du club au scapulaire ? Il est trop tôt pour le dire. Une chose est sûre : les nouveaux investisseurs américains, qui prendront officiellement le contrôle du club fin septembre, frapperaient un gros coup en s’attachant les services de l’ex-manager de Leicester. Pour rappel, l’état-major bordelais avait rendez-vous samedi soir pour « affiner » la short-list des potentiels successeurs à Gustavo Poyet. Et visiblement, Claudio Ranieri est tout en haut de cette liste, ce qui ne devrait pas déplaire aux supporters…