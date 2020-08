FCBG : Bordeaux sort un chèque, Paul Sousa out d'ici 24h ?

Dans : Bordeaux.

Le départ de Paulo Sousa de son poste d'entraîneur de Bordeaux semble imminent, les dirigeants girondins ont fait un effort financier.

Le feuilleton Paulo Sousa pourrait vivre un nouveau rebondissement d’ici la fin du week-end. En effet, après avoir refusé une première offre de la direction bordelaise pour quitter son poste d’entraîneur, le technicien portugais des Girondins aurait accepté la nouvelle proposition de Bordeaux affirme FootMercato. Quelques semaines après avoir annoncé à ses capitaines qu’il voulait partir, faute de lisibilité dans le projet King Street, Paulo Sousa avait fait volte-face alors que du côté de Frédéric Longuépée on s’était déjà entendu avec Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant pour venir prendre les commandes des Girondins. Une première tentative d’accord à l’amiable avait échoué, Paulo Sousa jugeant insuffisante l’indemnité proposée par les responsables bordelais.

Après quelques jours de réflexion, les Girondins de Bordeaux sont donc revenus à la charge avec une nouvelle proposition financière. Et le site spécialisé affirme que « la direction est optimiste. Certains échos laissent même entendre que l'entraîneur portugais aurait déjà accepté la dernière offre et pourrait plier bagage durant ce week-end ». Bien entendu, tout cela doit être confirmé car du côté du club au scapulaire rien n’est simple ces derniers mois. Mais si le départ de Paulo Sousa se concrétisait rapidement, la préparation estivale pourrait connaître une accélération, même si la saison débute dans deux semaines seulement. Un premier challenge pour Jean-Louis Gasset, qui de son côté avait demandé une réponse définitive à Bordeaux au plus tard le 31 juillet, avant finalement d’accorder un délai supplémentaire. Le temps presse alors que ce samedi Paulo Sousa est toujours sur le banc girondin pour le match amical entre Bordeaux et Reims.