Bordeaux : Jimmy Briand privé de match pour une clause salariale ?

Jimmy Briand n'a pas eu l'occasion de croiser la route de son ancien club, vendredi soir lors du match entre Lyon et Bordeaux. L'explication est stupéfiante.

Depuis cinq matchs, Jean-Louis Gasset ne fait plus appel à Jimmy Briand, et l'entraîneur des Girondins s'est expliqué en affirmant que pour l'instant Hwang méritait la place de titulaire. Mais selon L'Equipe, les motifs de cette mise à l'écart de l'attaquant de 35 ans ne sont pas uniquement explicables par un choix sportif. En effet, c'est une clause dans le contrat qui lie Jimmy Briand et le club au scapulaire qui est à la base de cette décision. Lorsqu'il a prolongé son contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 2022, une condition a été ajoutée permettant à Briand d'empocher une hausse de salaire selon le nombre des matchs qu'il jouait. Et pour ne pas activer cette clause, et donc augmenter les dépenses, compte tenu de la situation financière de Bordeaux, il a été décidé de ne pas faire jouer l'attaquant.

Mais le quotidien sportif précise que les négociations ont abouti et que Jean-Louis Gasset va de nouveau pouvoir faire appel à Jimmy Briand, un accord ayant été trouvé entre le joueur et les dirigeants girondins. « Briand aurait accepté de baisser son salaire, ce qui n’est pas neutre dans la période actuelle : avec la crise des droits télé et la défection de Mediapro, le sujet concernera inévitablement d’autres Bordelais dans les semaines à venir. Pour Briand, ce ne sera plus un frein, en tout cas, à son futur temps de jeu », explique Emery Laisne. Pour mémoire, les Girondins de Bordeaux ont activé un plan de sauvegarde de l'emploi qui va déboucher sur plusieurs dizaines de licenciements dans l'ensemble du club.