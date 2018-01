Amiens : Un attaquant de Manchester City dans le viseur ?

Dans : ASC, Ligue 1, Premier League, Mercato.

À la recherche d’un joueur offensif au mercato, Amiens pourrait trouver son bonheur du côté de Manchester City durant ce mois de janvier.

À en croire les informations de RMC Sport, le club picard serait proche de trouver un accord pour le prêt d’Olarenwaju Kayode, attaquant de 24 ans. Prêté à Gérone depuis le début de la saison, l’international nigérian (4 sélections) n’a pas convaincu en Espagne (11 matchs, 0 but) et pourrait donc être renvoyé à Manchester City. L’actuel leader de Premier League discute ainsi avec Amiens, et le prêt de six mois sans option d'achat pourrait être officialisé dans les prochains jours...