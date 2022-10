Officiel : Opération pour Kanté, out 4 mois !

Touché à la cuisse depuis quasiment le début de la saison, N’Golo Kanté a fait une croix sur la Coupe du monde. Chelsea a pris la parole ce mardi soir pour annoncer la future opération de son milieu de terrain, qui devra couper des terrains pendant quatre mois. Autant dire que son avenir chez les Bleus ne passerait pas par la Coupe du monde au Qatar, et que son retour est attendu pour la fin de l’hiver. Un coup dur pour l’équipe de France, mais aussi pour Kanté qui arrive en fin de contrat à Chelsea.

Speedy recovery, all with you @nglkante. 💙 pic.twitter.com/5TtXiwRBRX