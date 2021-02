Foot Amateur : La FFF annonce la reprise d'un premier championnat

Dans : Equipe de France.

Ce jeudi soir, la Fédération Française de Football a officiellement validé la reprise du championnat de National 2.

Depuis le deuxième confinement d’octobre, le football français tournait au ralenti. Outre le monde professionnel, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2, seul le championnat de National avait continué sa route. Mais dans un peu moins d’un mois maintenant, c’est le N2 qui va reprendre ses droits.

« La Fédération Française de Football, après accord des autorités gouvernementales, est heureuse d’annoncer la reprise du National 2. Les équipes engagées dans ce championnat sont autorisées à reprendre les entraînements collectifs avec une dérogation au-delà de 18h dans le respect du protocole sanitaire d’entraînement. Le Comité Exécutif de la FFF du 21 janvier 2021 a validé le nouveau format du championnat, qui consiste à terminer la phase des matchs aller puis à constituer une poule d’accession et une de maintien pour les matchs retour. Chaque poule est constituée de 8 clubs en fonction du classement arrêté à l’issue des matchs aller. Le nombre des accessions et des relégations restent identique. Le National 2 reprendra par la 10e journée de Championnat le samedi 13 mars et s’achèvera le dimanche 13 juin », explique la FFF dans un communiqué.

Malgré la pandémie de Covid-19, le foot semi-pro va donc reprendre, avec un protocole sanitaire strict, avec notamment des matchs à huis clos et des tests PCR avant chaque rencontre… Pour les championnats amateurs, la Fédé espère toujours annoncer une reprise dans les semaines à venir.