EdF : Il trahit la France de Didier Deschamps et il assume

Quelques mois après Aymeric Laporte, un nouveau défenseur central français va obtenir la nationalité espagnole et va défendre les couleurs de la Roja en la personne de Robin Le Normand.

Il y a tout juste deux ans, Aymeric Laporte devenait officiellement international espagnol. Appelé par Didier Deschamps par le passé mais jamais utilisé en match officiel, le défenseur de Manchester City a fini par céder aux sirènes de la sélection espagnole. Dans les jours à venir, un autre défenseur va en faire de même. Il s’agit de Robin Le Normand, titulaire avec la Real Sociedad depuis 2018, après deux ans à évoluer avec la réserve.

Celui qui a porté les couleurs du Stade Brestois à une reprise totalise 171 matchs en Liga avec le club basque et va obtenir la nationalité espagnole dans les prochaines heures selon les informations du journal AS. Le conseil des ministres, qui doit trancher le cas de sa naturalisation, devrait valider son nouveau passeport cette semaine. Le quotidien sportif espagnol précise que dans la foulée, Robin Le Normand sera convoqué par le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente le 2 juin prochain à l’occasion du choc entre l’Espagne et l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations.

Un choc Espagne-Italie pour la première de Le Normand

Fin mars, Robin Le Normand confirmait l’imminence de sa naturalisation. « Pour ma part, tous les papiers sont faits, mais tout a besoin de temps. Le gouvernement, le conseil des ministres… Petit à petit, ça se fait. C’est sur la bonne voie. C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant? C'est ici, en Espagne. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad, ajoutait-il au sujet de son choix. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est de défendre ce maillot » confiait-t-il. Il semblerait qu’après avoir pris son mal en patience, Robin Le Normand va donc officiellement pouvoir fêter sa naturalisation espagnole cette semaine. Il va former dans les prochains mois une défense 100 % franco-espagnole avec Aymeric Laporte, sur le banc à Manchester City cette saison mais qui conserve la confiance de son sélectionneur. Espérons que Didier Deschamps, qui n’a jamais convoqué Robin Le Normand en Equipe de France, n’ait pas trop de regrets.