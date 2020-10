EdF : Hommage à Samuel Paty, les Bleus s'adressent aux élèves

Dans : Equipe de France.

Les écoles de France rendront hommage lundi, jour de rentrée, à Samuel Paty, le professeur décédé dans l’attaque terroriste de Conflans Sainte-Honorine. Pour mobiliser tous les élèves, Jean-Michel Blanquer a fait appel aux joueurs de l’équipe de France.

Les élèves français reprendront lundi le chemin de l’école. Cette rentrée sera l’occasion partout en France de rendre hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné il y a deux semaines à Conflans Sainte-Honorine. Avant ce moment d’unité nationale, le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a publié sur son compte Twitter une campagne de communication menée avec l’équipe de France de football. Les cadres des Bleus ont tenu un discours important pour tous les élèves de l’Hexagone, avec comme thème la transmission des valeurs de la République orchestrée par les professeurs.

« Aller à l’École, c’est une chance. Une chance que vous offre la République française à travers ses professeurs », explique Olivier Giroud. « Vos professeurs vous apprennent à devenir des adultes responsables. Cette transmission s’inscrit dans les valeurs de notre République. Liberté, Egalité, Fraternité », suit Léo Dubois avant que Clément Lenglet s’exprime sur l’égalité. « Egalité, parce que vous êtes accueilli à l’école sans aucune distinction et parce que vous avez tous les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres élèves de votre classe. » Ce message des champions du monde se boucle sur le slogan « Vive la République, vive nos professeurs, vive notre École », repris par Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Benjamin Pavard. Jean-Michel Blanquer a également relayé ce slogan dans son message à l’attention de tous les élèves avant de rendre hommage à Samuel Paty.