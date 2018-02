EdF : Giroud a pensé très fort aux Bleus pendant le mercato

Dans : Equipe de France, Mercato, Premier League.

Inutilisé à Arsenal ces derniers mois, Olivier Giroud a été l’un des grands animateurs du mercato.

Et pour cause, l’international français a quitté les Gunners pour rejoindre le récent vainqueur de la Premier League, à savoir Chelsea. Un transfert qui ne fait que des heureux, Arsenal ayant recruté Pierre-Emerick Aubameyang et l’ex-buteur de Montpellier ayant besoin de temps de jeu à moins de six mois de la Coupe du Monde 2018. Dans les colonnes de France Football, l’attaquant de la France est revenu sur son choix hivernal et sur son avenir en Equipe de France.

« Sur la destination, je n'ai jamais douté. Le choix était évident. Aussi parce que Chelsea, c'était un transfert, pas un prêt comme à Dortmund. Si j'étais allé là-bas, ça n'aurait rien changé. Le coach Didier Deschamps a toujours dit qu'il me faudrait un temps de jeu suffisant pour rester en forme. Ça ne pouvait pas continuer. C'est pour cela qu'il fallait que je change d'air » a expliqué le buteur de 31 ans, bien conscient qu’il est quasiment assuré de disputer le Mondial 2018 avec Didier Deschamps s’il retrouve un temps de jeu conséquent. A la vue de ses premières semaines à Chelsea, cela semble plutôt bien engagé.