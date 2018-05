EdF : Bête et méchant, Dugarry présente ses excuses à Olivier Giroud !

Dans : Equipe de France.

Lundi soir, au micro de RMC, Christophe Dugarry avait lancé une petite phrase qui a fait du bruit dans les couloirs de Clairefontaine, le champion du monde 98 affirmant sans détour que « la France ne pouvait pas gagner le Mondial avec Olivier Giroud ». Des propos qui ont consterné l’attaquant tricolore, les Bleus et le staff. Alors, 48 heures plus tard, Christophe Dugarry a reconnu qu’il était allé trop loin et a expliqué qu’il avait directement présenté ses excuses à l’attaquant français de Chelsea.

« J’ai trouvé cette phrase bête, nulle, méchante, ridicule. Bien évidemment qu’on peut être champion du monde avec ce garçon. Les 31 buts, c’est lui qui les a marqués, c’est pas moi. La Coupe du Monde on l’a gagné avec moi et on a même été en finale avec Raymond Domenech...Il mérite amplement sa place. Je lui ai envoyé un texto pour m’excuser. C'est un garçon qui est irréprochable. J’ai dit des conneries, même si effectivement on peut avoir un débat sur le fait qu’il ait marqué que 4 buts en phase finale (...) Mais il a une carrière remarquable, il s’est accroché même dans les difficultés, il a toujours un super comportement. J’ai été ridicule... », a fait remarque, avec un certain courage, Christophe Dugarry. Olivier Giroud appréciera.