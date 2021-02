EdF : Benzema aux Jeux Olympiques, Domenech rigole

Dans : Equipe de France.

Interrogé dimanche soir par Europe 1, Karim Djaziri évoquait la possibilité de voir Karim Benzema disputer les Jeux Olympiques avec la France.

L’ancien agent de Karim Benzema a ainsi invité Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’Equipe de France espoirs qui pourra retenir trois joueurs de plus de 23 ans dans cette compétition, à se rapprocher de l’attaquant du Real Madrid. « Karim n'a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? Si on lui proposait, Karim irait tout de suite » a notamment expliqué Karim Djaziri, pour qui Karim Benzema se ferait une joie d’encadrer la jeunesse française à Tokyo cet été. Mais, présent ce mardi en conférence de presse à Nantes, Raymond Domenech a mis fin au suspense en indiquant que Didier Deschamps avait également la main sur les espoirs et qu’en ce sens, il était hautement improbable de voir Karim Benzema aux Jeux Olympiques avec la France.

« Vous ne connaissez pas la hiérarchie. C’est le sélectionneur des A qui décide aussi pour les Espoirs. C’est lui qui a le pouvoir sur les Espoirs et c’est lui qui dit oui ou qui dit non donc il n’y a pas de débat. Je ne sais pas si c’est peine perdue (pour Benzema), je ne suis pas à la place de Didier (Deschamps). C’est lui qui gère ça. Si j’aurais pris Benzema ? Je ne suis pas sélectionneur » a rappelé l’ancien patron des Bleus, finaliste de la Coupe du monde avec l’Equipe de France en 2006. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps et Sylvain Ripoll travaillent de la manière expliquée par Raymond Domenech, ou si le coach du FC Nantes décrit la hiérarchie en Equipe de France d’un autre temps…